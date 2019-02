Solberg om lakseskatt: - Lurt å vente på utredningen

Regjeringen mottar i høst en utredning av såkalt grunnrenteskatt, det vil si en skatt på oppdrettsnæringens bruk av fellesskapets fjorder og havområder. Men alt i vår blir Høyres landsmøte bedt om å ta stilling til saken. Saken kan også komme opp hos de andre regjeringspartiene.

– Jeg syns jo at det er lurt å ha et godt beslutningsgrunnlag før man beslutter noe. Det ville være min holdning. Så må hvert enkelt parti få gjøre sine egne vurderinger. Også mitt eget parti får gjøre det, sier statsministeren til NTB.

Solberg påpeker at oppdrettsnæringen båndlegger offentlig areal som kunne vært brukt til noe annet.

– I et system hvor naturressurser blir brukt, må vi stille spørsmål ved hvordan vi sørger for at verdier som kommer ut av det tilfaller fellesskapet, sier hun.

Samtidig konstaterer hun at næringen allerede bidrar ganske mye, blant annet gjennom kjøp av laksetillatelser som gir laksekommunene inntekter gjennom et havbruksfond.

(©NTB)