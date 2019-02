Stranda vil ha hastemidler til rassikring

I helga var Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Geiranger for å snakke med innbyggerne om den usikre situasjonen.

– Jeg har inntrykk av at folk er redde. Innbyggerne er vant til ras, men nå går det ras også når det er godt vær og veien er åpen. Jeg har ingen problemer med å forstå uroen. Grandefonna er en kjempestor trussel for liv og helse, ikke bare for folk i Geiranger, men også for folk som ferdes til Geiranger, sier Tryggestad til NRK.

– Vi trenger et møte med statsråd Jon Georg Dale for å få ekstraordinære midler, slik at vi ikke havner i den berømte køen, sier Tryggestad.

Han får støtte av fylkesordfører Jon Aasen (Ap). Politikerne ser primært for seg en rassikringstunnel på 600–700 meter nedenfor Grandefonna, der det har gått to store skred den siste tiden.

Skredekspert Astor Furseth bekrefter at Geiranger er et skredutsatt område. På skredvarslingstjenesten varsom.no har området for tiden moderat skredfare.

