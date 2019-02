Tolga-ordfører: – Oppriktig lei meg

– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen brødrene har havnet i, og forstår godt deres frustrasjon og fortvilelse. Jeg håper granskingsrapporten gir dem svarene de trenger for å gå videre, sier Aashaug i en pressemelding.

Etter at granskningsrapporten av Tolga-saken mandag ble overlevert til kommunalminister Monica Mæland (H), kommenterte Aashaug funnene på et pressetreff i Oslo.

Ordføreren understrekte at kommunen har vært opptatt av å snu hver stein i saken og har bidratt med nødvendig dokumentasjon.

– Vi er lettet over at granskingen bekrefter at vi ikke har misbrukt systemet. Det er godt både for brødrene, kommunen og alle innbyggerne i Tolga. Saken har vært tung både for de involverte og for lokalsamfunnet, sier Aashaug.

Videre viser Aashaug til at det ble gjort en administrativ feil hos kommunen fra 2010 ved at to diagnoser med ganske lik ordlyd ble forvekslet.

– Det beklager vi overfor alle de involverte. Vi skal i vår oppfølging sikre tilstrekkelige rutiner for at dette ikke skjer igjen, sier Aashaug.

Hun legger til at kommunen setter pris på granskningskomiteens grundighet, i tillegg til at den har vært både nøytral og utført av personer med fagekspertise på området. Hun lover at rapporten vil bli brukt for å endre kommunens rutiner.

(©NTB)