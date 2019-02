Tolga-rådmann er kritisk til Fylkesmannen

– Tolga kommune har fått hard medfart i denne saken, men vi kan ikke ta ansvaret for alle feilene som har blitt gjort. Jeg synes ikke at Fylkesmannen har gjort nok underveis for å klargjøre at vergemålet er deres ansvar, sier rådmann i Tolga kommune, Siv Stuedal Sjøvold.

Mandag la Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn fram sin granskingsrapport av Tolga-saken, og det ble avdekket flere alvorlige svikt i det offentliges behandling av brødrene Holøyen. Rapporten peker blant annet på at det ikke burde ha blitt opprettet vergemål for de tre brødrene, og at vergemålet ble opphevet for sent. Rådmannen i Tolga mener at det ikke har kommet tydelig nok fram at det er fylkesmannen som har ansvaret for opprettelsen av vergemål.