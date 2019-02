Fylkesordfører kan bli Giskes erstatter i Aps sentralstyre

Fylkeslagene i Arbeiderpartiet er i ferd med å innstille nye kandidater til partiets sentralstyre.

Trøndelag hadde opprinnelig både Ingvild Kjerkol og Trond Giske i partiets sentralstyre, men etter at Giske trakk seg som nestleder i Ap i januar i fjor som følge av flere varsler knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel, mistet han også plassen sin i sentralstyret.

Styret i Trøndelag Ap ønsker derfor at fylkesordfører Tore O. Sandvik blir Giskes erstatter, skriver Adresseavisen.

Det er den klare innstillingen fra styret som fredag ettermiddag skal samles til styremøte i forkant av fylkeslagets årsmøte.

– Han har lang fartstid i politikken og hatt flere sentrale verv. Han har stor respekt i partiet og er tydelig i flere nasjonale saker, sier leder i Trøndelag Ap Per Olav Skurdal.

Han legger til at Sandvik i kraft av sitt lederverv i fylkesordførerkollegiet også har stor støtte landet rundt.

Samtidig er det en kjent sak at Sandvik er venn med Giske fra flere år tilbake. Fylkesordføreren ga i fjor klart uttrykk for at han mislikte prosessen mot Giske i partiet. Sandvik selv ønsker ikke kommentere den siden av saken.

