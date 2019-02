Trolig bompenger for elbiler i Trondheim

Ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik – begge fra Arbeiderpartiet – er enige om at innføring av bompenger for elbiler er nødvendig dersom målet om nullvekst i biltrafikken skal nås, skriver Adresseavisen.

– Dette er ganske enkelt. Trondheim har forpliktet seg til å nå nullvekstmålet. En elbil teller like mye som en vanlig bil og da må også elbilistene være med å betale, sier fylkesordføreren.

– Det er rettferdig at de skal være med å betale for veiene de bruker, sier han og viser til at veiutbygging er en del av miljøpakken i Trondheim.

Ottervik sier det skal være lavere bompengesatser – og parkeringsavgift – for elbiler enn for fossilbiler.

– Jeg tror mange skjønner at de må ta en del av regningen. Med store besparelser på parkering og bommer, er fortsatt elbil gunstig, og det skal det være, sier Ottervik.

De aktuelle bommene er innenfor Trondheims grenser, men ordføreren mener det er naturlig å henvende seg til kommunene rundt, og til fylkeskommunen, for å få til en felles politikk.

