Trøndelag Ap innstiller Hansen i stedet for Giske

Komiteen innstilte først tidligere nestleder i partiet Trond Giske til disse vervene.

– Eva Kristin er foreslått av Trondheim Ap, og det ble raskt enstemmighet i valgkomiteen om at hun overtar Giskes plass, sier valgkomitéleder Jorodd Asphjell til Adresseavisen.

Hansen er valgt inn som stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og er også første visepresident på Stortinget.

Giske tapte forsøket på å få tillitsverv i Trøndelag Ap etter at han ble filmet sammen med en ung kvinne på et utested i Oslo forrige helg. En enstemmig valgkomité trakk innstillingen av ham på et ekstraordinært møte fredag, to dager etter at de hadde ment han var tilliten verdig.

Giskes mislyktes dermed i forsøket på å komme inn i varmen igjen i partiet et drøyt år etter at han måtte gå av som nestleder. Mange i partiet, deriblant partileder Jonas Gahr Støre, mener opptredenen på utestedet viser dårlig dømmekraft fra en mann som ble felt for sin oppførsel overfor unge kvinner.

Valgkomitéleder Asphjell var selv med Giske til utestedet, men hadde gått da videoen ble tatt opp.

Giske mener videoen har blitt brukt i en intern maktkamp.

(©NTB)