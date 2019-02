Velferd Aps viktigste valgkampsak

Det er i velferdspolitikken at de klareste skillelinjene mellom høyresiden og venstresiden kommer fram, framholdt Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre tirsdag.

Med talen fyrte han av startskuddet for valgkampen fram mot høstens kommunevalg. For første gang siden 2013 har Norge fått en flertallsregjering, og opposisjonen på Stortinget er dermed plassert i baksetet.

– Vi begynner på et langt løp. Vi må regne med at regjeringen sitter til 2021. Det er endestasjonen. Men det finnes en mellomstasjon, nemlig høstens kommunevalg. Og hvis vi vinner ett valg, kan vi vinne to, slår Støre fast.

– Kommunevalget er det viktigste for folk. Det handler om barnehager, skole, eldreomsorg. Kommuneledere avgjør også om de vil være en bremsekloss for regjeringens politikk. Men det aller viktigste i et kommunevalg er synet på velferden. Det kommer til å bli helt avgjørende, påpeker Ap-lederen.

Ulike syn på velferd

I talen pekte han på fire skillelinjer i velferdspolitikken der høyre- og venstresiden skiller lag: Organisering, finansiering, ambisjonsnivå og innretning. Mens høyresiden ønsker flere private aktører, vil Ap ha offentlig velferd.

– Vi skal ikke gi store internasjonale kjeder et sugerør ned i statskassa, som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt, poengterer Støre.

For det andre er det uenighet om finansieringen av velferden, ifølge Støre, hvor høyresiden prioriterer skattekutt foran velferd. Han minnet om at Ap i sitt alternative statsbudsjett for 2019 foreslo 3,5 milliarder kroner mer til velferd i kommunene.

– Høyresiden sier at tiden for store velferdsreformer er over. Vår politikk er skolemat til alle elever på alle skoler, tannhelsereform for de unge, tjenestepensjon fra første krone, og en bedre skoleettermiddag for alle, sa Støre om ambisjonsnivået.

Han kritiserte for det fjerde høyresidens innretning på velferden. Støre mener den prioriterer kontantytelser og øremerkede midler til de fattige framfor velferdsgoder til alle.