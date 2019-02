Giske innstilles ikke til nestleder i Trøndelag Ap

Klokka 9.30 onsdag startet møtet i valgkomiteen i fylkeslaget for å diskutere innstillingen av Giske. Mandag ble det kjent at den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet ønsker å bli ny nestleder i Trøndelag Ap.

Det er VG som melder om avgjørelsen, som ble tatt under møtet til valgkomiteen i fylkespartiet onsdag formiddag i Trondheim.

Det har vært full splid i Aps største fylkeslag etter at Giskes kandidatur til nestledervervet ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen ble kjent mandag.

Det har vært omstridt å gi Giske et nestlederverv nå, kun et drøyt år etter at han gikk av som nestleder på nasjonalt nivå på grunn av varsler om seksuell trakassering.

Saken mot 52-åringen ble nylig avsluttet fra partiets side. Konklusjonen om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering ble stående, men samtidig ble det åpnet for at han igjen kunne delta for fullt i Ap.

