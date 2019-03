70 prosent av skolene i Oslo har for få lærere

Stortinget innførte i fjor høst lærernormen, som betyr at det skal være maksimalt 16 elever per lærer på 1. til 4. trinn, mens på 5. til 7. trinn og i ungdomsskolen skal det være maksimalt 21 elever per lærer. I Bergen, Kristiansand og Trondheim er de i mål, men i Oslo er det langt igjen, skriver Aftenposten.

Av totalt 138 offentlige barne- og ungdomsskoler i Oslo, oppfylte bare 44 skoler normen da det ble gjort opp status 1. oktober i fjor.

– Vi fikk cirka 400.000 kroner i fjor til å ansette, men pengene bidrar bare til at vi kan beholde de lærerne vi allerede har, sier rektor Tore Haugen ved Vinderen skole og viser til et budsjettkutt bystyret påførte skolen året før.

Haugen sier de bare har råd til å ha én lærer per klasse i alle timer. Han sier de åpenbart svikter etter lovens bestemmelser om tilpasset undervisning.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) mener alle skoler har fått nok ekstra midler. Hun mener regjeringen løper fra regningen.

– Stortinget har vedtatt at lærernormen ikke skal gå ut over kommunenes økonomi, men Oslo ble underfinansiert i 2018, og det er fortsatt uklart hva som skjer framover, sier hun.

