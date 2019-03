Advarer Høyre mot å begrense lokalt selvstyre

Høyres landsmøte vedtok i helgen storresolusjoner om lokal verdiskapning og velferd i kommunene. I begge de politiske dokumentene ble det vedtatt nasjonal politikk som kan begrense det lokale selvstyret – og noen som vil øke det.

KS-leder Gunn Marit Helgesen, som også er Høyres ordførerkandidat i det nye fylket Vestfold og Telemark, deltok på store deler av landsmøtet. Hun legger vekt på at veldig mange talte varmt for det lokale selvstyret, men innrømmer at det ikke alltid ble fulgt opp i praksis.