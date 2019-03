Klart for ankesak om omfattende korrupsjon i Drammen

En kvinne (nå 60) som jobbet som byggesaksbehandler i Drammen kommune, ble i tingretten dømt til seks års fengsel, mens hennes mannlige kollega ble dømt til tre og et halvt års fengsel.

Begge anket dommen. Det er satt av fem uker til ankesaken som starter 5. mars i Borgarting lagmannsrett.

Kvinnen er tiltalt for over flere år å ha tatt imot bestikkelser for å godkjenne byggesøknader, mens mannen er tiltalt for å være hennes medhjelper.

Forholdene de er tiltalt for, strekker seg fra september 2013 og fram til starten av 2016. Ingen av de to har erkjent straffskyld for korrupsjon.

Strengere straff i tingretten

Dommen i tingretten var strengere enn aktors påstand, som var fire års fengsel for kvinnen og to år for kollegaen.

Kvinnen ble dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk, mens mannen ble dømt for 15 tilfeller av medvirkning.

Saken omfatter 32 byggesøknader. Utbyggere skal ifølge tiltalen ha betalt opp mot 90.000 kroner til den tiltalte kvinnen for å få sine søknader behandlet og godkjent. Politiet mener kvinnen til sammen har mottatt mellom 1,1 og 1,2 millioner kroner i bestikkelser.

En rekke siktelser

Korrupsjonssaken i Drammen har medført flere rettsoppgjør.

Det ble tatt ut tiltale mot en rekke utbyggere og personer tiltalt for bestikkelser. I sju ankesaker har utbyggerne blitt frikjent.

I februar ble en 54 år gammel mann dømt til ett år og ni måneders fengsel for bestikkelser i saken. Hans forsvarer Svein Duesund har varslet at dommen vil bli anket.

Mannen var tiltalt for å ha tilbudt den kvinnelige saksbehandleren 305.000 kroner totalt for fem søknadsbehandlinger og hadde rukket å betale henne 230.000 kroner da hun ble pågrepet i 2016.

