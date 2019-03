Elever varsler klimastreik flere steder i landet

Det blir elevaksjoner i Arendal, Bodø, Tromsø, Oslo og Kristiansand, skriver NRK.

– Klimaendringene krever umiddelbar handling og for mange ungdom uten stemmerett er dette det sterkeste virkemiddelet vi har for å bli hørt, sier leder Lea Justine Nesheim (18) i Vest-Agder Natur og Ungdom.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) er blitt et ikon for elevaksjonen for klimaet, som nå sprer seg fra land til land i Europa etter at den svenske jenta innledet sin skolestreik for klimaet i fjor. Titusener av elever har aksjonert mot det de mener er manglende handlekraft i møte med klimaproblemet.

– Hvorfor skal vi gå på skole for å studere til en fremtid vi ikke har troen på, spør Sigurd Cottis Hoff, som er medarrangør av protestene i Tromsø.

