Forslag om ny tolkelov: – Viktig at tolken er kvalifisert

Rundt 60–70 prosent av dem som tar oppdrag som tolk i offentlig sektor har ikke tolkefaglige kvalifikasjoner. Fredag la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fram et forslag til en ny lov som skal regulere bruken av tolk hos offentlige myndigheter.

– God kommunikasjon er avgjørende for å gi personer med manglende norskkunnskap bedre rettssikkerhet, riktig helsebehandling og god oppfølging hos offentlige myndigheter. Når det er behov for tolk, er det viktig at tolken er kvalifisert. Nå foreslår vi en egen lov som skal regulere bruken av tolk, sier Sanner i en pressemelding.