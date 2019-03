Fylkesmannen snur om fri rettshjelp til Tolga-brødre

De tre brødrene fikk først beskjed om at de hadde for høy inntekt for å få innvilget søknaden om fri rettshjelp, skriver VG. Fredag ble det klart at søknaden likevel innvilges.

– Det var viktig å få rettshjelp på plass raskt ettersom vi står midt i vårt selvstendige granskningsarbeid, særlig om spørsmål som er av betydning for vurderingen av myndighetenes ansvar i saken, sier mennenes advokat Nicolai V. Skjerdal til avisen.

I februar kom rapporten som slo fast at de tre brødrene, hvor to av dem uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede, alle var blitt satt under vergemål mot sin vilje. Det ble funnet feil ved kommunens registrering, noe som har ført til utbetaling av 7 millioner kroner fra staten på feil grunnlag.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 246.000 kroner, noe alle de tre brødrene overstiger. Fylkesmannen mener imidlertid at brødrene står overfor betydelige utgifter til juridisk bistand og at saken har klare prinsipielle sider.

– Ut fra rapportens konklusjon mener Fylkesmannen at saken må anses å ha betydelig prinsipiell interesse, da den direkte knytter seg til flere kritikkverdige forhold fra det offentliges side, heter det.

(©NTB)