Vestland Ap mot lagring av gruveavfall i Førdefjorden

Vedtaket ble gjort med 78 mot 69 stemmer. Massene som skal lagres på bunnen av Førdefjorden, kommer fra det omstridte gruveprosjektet i Engbøfjellet.

Vedtaket ble gjort til tross for at tidligere leder av Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, ba årsmøtet respektere tidligere vedtak. Han advarte også mot konsekvensene av å trekke tilbake tillatelsen til fjorddeponi, skriver Bergens Tidende.

– Dumping av 250 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord hører ikke til i 2019, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord i en kommentar til norske medier.

Han viser til at tillatelsen er gitt mot advarslene til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og flere sjømat- og reiselivsbedrifter.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen slo (V) før jul i fjor fast at tillatelsen som er gitt for gruvedeponi i Førdefjorden, ikke vil bli endret. Han viser til at beslutningen ble tatt før Venstre kom inn i regjeringen i januar 2018.

(©NTB)