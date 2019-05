Vil begrense adgang til utbytte fra havner

– Komiteen ønsker en oppmyking i forhold til dagens regler. Men må ligge noen vesentlige begrensninger i bunn for å kunne ta utbytte. Havna må fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og et tilstrekkelig areal til å kunne utvikle seg. Havnas kapital må være stor nok til å sikre en sunn utvikling for

sjøtransporten, slik Stortinget har ambisjon om, sier saksordfører Dagfinn Henrik Olsen (Frp) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité til Kommunal Rapport.