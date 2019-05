Elvestuen vil ikke snakke om avgifter på elbiler

– Elbilen er en suksesshistorie i Norge. Nå må vi sikre at vi håndterer den riktig, sier Elvestuen til NTB.

– Det avgjørende er at vi når de klimamålene vi har satt oss, føyer han til.

Elbilfordelene skal ikke fjernes før målet om at de utgjør 100 prosent av nybilsalget er nådd, lover han. Det skal etter planen skje i 2025.

Høyre vil ha avgiftsdiskusjon

Høyres Henrik Asheim, som leder finanskomiteen på Stortinget, tar på sin side til orde for å begynne å diskutere et nytt avgiftsregime for elbiler.

– Problemet er at politikken har virket så bra at vi nå har 200.000 elbiler på veiene. De betaler ikke avgifter, ikke moms og mange steder ikke bompenger, påpekte Asheim på Politisk kvarter på NRK onsdag.

Det har medført at staten har tapt 3 milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter. Og jo flere elbiler på veiene, jo mer vil staten tape. Dette er ikke bærekraftig i lengden, mener Asheim, som mener for mye av regningen på veier blir veltet over på bensin- og dieselkjørende bilister.

En gruppe forskere fra Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio kom tirsdag med et klart råd til norske myndigheter om å redusere subsidieringen av elbiler, blant annet for å få flere over på kollektivtransport.

Veiprising alternativ

– Vi bør forberede oss nå på at i 2025 så skal dette forhandles om uansett. Da må vi være tidlig ute med å vedta de endringene som trengs, slik at folk er forberedt, mener han.

I Granavolden-erklæringen har de fire regjeringspartiene blitt enige om ikke å røre elbilfordelene før i 2021. Men allerede før stortingsvalget bør regjeringen ha blitt enige om et nytt avgiftssystem, mener Asheim. Han synes veiprising er et godt alternativ.

– Det betyr at du fortsatt ikke betaler avgifter for elbiler, men for bruk av vei, sier han.

– Alle partier må ha noen svar til velgerne i 2021 på hvor vi mener at dette systemet skal være i 2025, mener Asheim.

– Ingen enighet

Elvestuen er på sin side krystallklar på at tiden for slike diskusjoner langt fra er moden.

– Det er ingen enighet i regjeringen om veiprising. Vi skal ikke gjøre noen feil nå. Politikken virker, og den virker raskere enn den noen hadde forventet, sier han og påpeker samtidig at tapene på statsbudsjettet må kunne dekkes inn på andre poster.

– Frykter du at elbil-trenden vil snu dersom man begynner å diskutere avgifter?

– Vi skal ikke gjøre noen endringer som stanser det skiftet vi ser nå, fastslår Elvestuen.

Han medgir også at han fikk en klump i magen da han leste nyheten tirsdag om at CO2-nivåene i atmosfæren aldri har vært målt høyere enn nå.

– Det er krise, fastslår klimaministeren.

