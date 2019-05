Solberg: Det blir felles fødeavdeling i Molde

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at fødeavdelingene skulle slås sammen fra august.

Tidsplanen for utsettelsen er foreløpig usikker. Styret vil vurdere å komme med en ny plan på neste møte, som er i juni.

– Det skal finne sted en sammenslåing når det nye Molde-sykehuset er på plass. Men vi må sørge for at det fungerer godt før det, sier Solberg til VG i Paris onsdag ettermiddag.

Nye toner fra Solberg

Lederen i aksjonsgruppa Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, mener Solberg nå uttaler seg på en annen måte enn før.

– Vi registrerer det og tolker det som noe positivt. Det hun åpner for, sånn jeg forstår det, er at en sammenslåing ikke trenger å skje før det nye sykehuset er driftsklart, sier Solvik til NTB.

Hun bemerker seg spesielt det Solberg sier om at fødetilbudet må fungere godt før en eventuell sammenslåing.

– Det virker som Erna Solberg signaliserer at det kan finnes andre alternativer for å skape et godt fagmiljø i det nye eventuelle fellessykehuset enn å slå sammen fødeavdelingen før tida, sier Solvik.

Bunadsgeriljaen har krevd en utsettelse av sammenslåingen fram til det nye sykehuset er ferdig, og at føden i Kristiansund skal bestå.

Seigpining

Solvik mener helseforetaket driver med seigpining.

– Slik vi ser det, har de hatt god tid til å se på saken og kunne tatt en avgjørelse om å la føden være i fred, sier hun til NTB.

Det nye sykehuset i Molde skal etter planen stå ferdig i 2023.

Ifølge Solberg vil utsettelsen altså gjelde til sykehuset er ferdig, men da vil avdelingene bli slått sammen, og Kristiansund mister sitt tilbud.

Følger med

Helseminister Bent Høie (H) hadde allerede signalisert før møtet at han følger med på prosessen som har skapt stor uro og protester i regionen.

– Jeg synes det var klokt av styret i Helse Møre og Romsdal å oppheve vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene i august, sier helseminister Bent Høie (H) som lover å følge med videre på saken og de beslutningene som tas.

Solberg avviser overfor VG at prosessen har vært politisk styrt.

– Nei, dette baserer seg ikke på en politisk anmodning fra regjeringen, sier hun til avisa.

Fakta gjennomgås

Styret i det regionale helseforetaket har vedtatt en prosess videre der de skal gjennomgå det som var faktagrunnlaget for den forrige beslutningen om nedleggelse. Så skal det forberedes en mer helhetlig sak om spørsmålet.

I slutten av mars kom beskjeden om at Helse Møre og Romsdal ville legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, og at fødetilbudet i stedet skal legges til Molde. Det satte sinnene i kok på Nordmøre. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at fødeavdelingene skulle slås sammen allerede fra august i år.

Byggingen av det nye sykehuset på Hjelset i Molde skal etter planen starte neste år, og sykehuset skal etter planen ha full drift fra 1. mai 2024.