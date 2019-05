Helseministeren vil vurdere fødevedtak på Nordmøre

I slutten av mars kom beskjeden om at Helse Møre og Romsdal vil legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, og at fødetilbudet i stedet skal legges til Molde. Det har satt sinnene i kok på Nordmøre.

I helseforetakets forslag til styrevedtak legges det nå opp til en utsettelse av sammenslåing, skriver Dagsavisen. Skulle styret likevel bestemme seg for å gå videre med planene om sammenslåing før det nye storsykehuset står ferdig onsdag, åpner helseminister Bent Høie for at han kan komme til å sette ned foten.

– Jeg skal se hva de gjør og vurdere om jeg er enig. Det er til slutt mitt politiske ansvar å bestemme hva slags fødetilbud vi skal ha i Norge, sier Høie.

Helseministeren var holdt appell da den såkalte Bunadsgeriljaen aksjonerte utenfor Stortinget tirsdag. Med kampropet «Trygghet for barn og mor. Vi vil ha føden der vi bor», mener de at nedleggelse som fører til lengre reisevei til fødestua, i verste fall kan koste liv.

Samme dag som aksjonen på Eidsvolls plass utenfor Stortinget, ble det tirsdag lagt fram et opposisjonsforslag fra Senterpartiet og SV om å instruere helseforetakene om å ikke legge ned eksisterende fødetilbudet. Dette ble nedstemt med 51 mot 47 stemmer etter en lang debatt i Stortinget, ifølge Romsdals Budstikke.

