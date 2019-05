Mener at rådmannen og kommunalsjefen ble beskrevet som monstre

– Hvorfor gikk disse 27 ikke varslerveien. Sett utenfra kan det hele minne om et kupp, og slik kan vi ikke ha det en gang til. Ingenting i denne saken er gjort etter lover og regler, absolutt ingenting. Det er litt interessant, uttalte leder av kontrollutvalget, Øystein Østgaard (H) i kontrollutvalgets møte tirsdag.

Tirsdag møtte ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand (Ap), kontrollutvalget for å redegjøre for opprøret mot tidligere rådmann Gry Sjødin Neander og tidligere kommunalsjef for oppvekst, Kjersti Vevstad. Rett før påske leverte nemlig 27 mellomledere et krav til ordføreren og kommunestyret om at rådmannen og kommunalsjefen umiddelbart måtte fjernes fra sine stillinger på grunn av trakasserende og fryktbasert lederstil. Begge lederne inngikk deretter sluttpakker med kommunen. Flere i utvalget var svært kritisk til måten denne saken har blitt fremmet på.