Observasjoner av hubro fører til krav om stans i vindkraftutbygging

I konsesjonsvedtakene for vindkraftanlegget påpeker Olje- og energidepartementet at det ikke er funnet hubro i området, men dette er nå tilbakevist, understreker Naturvernforbundet.

– Hubroen er sterkt truet og har mistet store leveområder på grunn av inngrep og utbygginger. Vi ser det som sannsynlig at alle vindkraftutbyggingene på Fosen har fjernet leveområder for hubro. Om Sørmarkfjellet kan stå igjen som en enklave vil det være viktig på grunn av tapte leveområder ellers på Fosen og langs trøndelagskysten. Om man også avdekker hekking i området, vil det være sterk dokumentasjon på områdets betydning for hubroen, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Ifølge Lundberg er det påvist hubro i konsesjonsområdet der Trønderenergi driver med hogst og sprengning. Det er Nord Universitets rapport fra området som viser at alle lytteboksene i området har registrert hubrosang.

Naturvernforbundet sender nå brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med krav om at arbeidene stanses umiddelbart i påvente av nye undersøkelser som utbyggeren Trønderenergi har bestilt.

