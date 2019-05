Politiet etterforsker trussel mot Klepp-ordfører

Politiet etterforsker én person som skal ha truet Nese (H) på Facebook. Saken er hos juristen, som skal vurdere om det vil bli tatt ut tiltale, skriver NRK.

Nese har fått støtte fra flere partiledere etter at hun fra talerstolen på kommunestyremøte i Klepp mandag tok et gråtkvalt et oppgjør med hærverk og hets hun og familien hennes har blitt utsatt for av bompengemotstandere.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, sa hun fra talerstolen, ifølge NRK.

Tiltak før kommunestyremøter

Nese har hatt tett dialog med politiet siden august i fjor. Politiet har siden da gjort tiltak før hvert politiske møte hvor bompenger har vært tema. Hensikten har vært å unngå uønskede hendelser.

– Målet med dialogen har vært å skape trygghet, og gi ordføreren råd og veiledning når det gjelder truslene hun har fått, sier politikontakt Asgeir Jakobsen i Klepp kommune.

På spørsmål om hun frykter for livet, svarer ordføreren:

– Ja, jeg har lurt på hvor langt folk vil gå.

Glad for støtte

Dagen etter kommunestyremøtet har Nese fått mange meldinger fra folk hun både kjenner og ikke kjenner.

– Fra hele landet. Folk som er forferdet over hva vi har opplevd. Og de skriver at de støtter meg og tenker på oss. Det er en veldig god opplevelse, skriver hun i en e-post til Kommunal Rapport.

– Hvordan kan man unngå at hets og press går så langt som det har gjort i ditt tilfelle?

– Jeg har tro på at det vil hjelpe med flere digitale nabokjerringer. Si fra når vi ser og hører uakseptable ting.

Gir opp veiprosjekt

Klepp er én av kommunene som har hatt strid om bomringer i lang tid. Stridene har tatt seg opp de siste ukene, og flere kommuner, blant annet Nedre Eiker og Arendal har gjort kuvendinger.

Et flertall blant politikerne i Klepp, 21-10, gikk mandag kveld inn for å stanse et bompengeprosjekt som Klepp og nabokommunen Time har gått sammen om. I Rogaland har kommunestyrene i Time og Klepp tidligere sagt ja til en lokal bomløsning.

I Klepp var det et knapt flertall, 15–14 for få uker siden. Men flertallet snudde etter at kommunestyret i Time nylig vedtok å flytte en bom som medfører et inntektstap på 223 millioner kroner.

Braut Nese har tidligere sagt til Kommunal Rapport at hun har støttet bomringfinansiering fordi Klepp forventer stor innbyggervekst de neste årene. Klepp har planer om å bygge en ny by til 15.000 mennesker. Da er det behov for å få ny infrastruktur på plass.

- Nå blir det ikke noe av veiene på Jæren. Vi får leve med de veiene vi har. Ingen bedring i kollektivtilbudet og ikke tolfartsparkering til toget, skriver hun i eposten til Kommunal Rapport.