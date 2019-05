Sanner: For dårlig spesialundervisning på skolene

– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. For mange får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. En av tre elever blir tatt ut av klasserommet for å få spesialundervising. Det kan ikke fortsette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I revidert nasjonalbudsjett foreslår han og regjeringen å bruke 15 millioner til pilotprosjekt for å få kunnskap om hvordan barn kan få bedre tilpasset opplæring og raskere hjelp.

Sanner varsler samtidig at regjeringen til høsten vil legge fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

(©NTB)