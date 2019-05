Minst fem år til felles journal i kommunene

- Det er et stort behov i kommunene for bedre journalløsninger og bedre samhandling med øvrig helsetjeneste. At regjeringen bevilger 20 millioner kroner til forprosjekt og kvalitetssikring, er et viktig steg mot målet om å realisere dette, sier divisjonsdirektør for strategi Karl Vestli i Direktoratet for e-helse til Kommunal Rapport.

Han sier direktoratet håper å ferdigstille forprosjektet over nyttår og at det deretter skal til ekstern kvalitetssikring. Først etter dette vil det bli tatt en beslutning om å gå videre med en anskaffelse. Både selve anskaffelsesprosessen og oppsettet av løsningen vil ta tid, slik at det vil gå «noen år» før kommunene kan ta i bruk den nye løsningen.