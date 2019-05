Stavanger-ordfører blir investeringsdirektør i milliardselskap

Helgø som har vært ordfører i Stavanger de siste åtte årene, starter i selskapet som forvalter rundt 1,2 milliarder kroner, når ordførerperioden er over i januar. Hun blir også partner i selskapet.

– Dette er en unik mulighet for meg til å bruke erfaringen og kompetansen min til fortsatt å skape verdier, vekst og arbeidsplasser, sier hun til Aftenbladet.

Helgø opplyser at det var hun som tok kontakt med selskapet for å varsle sin interesse. Daglig leder og eier i Camar, Sindre Ertvaag, sier til avisa at han er strålende fornøyd med å ha ansatt Helgø.

Camar er et Stavanger-basert investeringsselskap innenfor handel, eiendom og oljerelatert virksomhet. Konsernet eies av John Arild Ertvaag, og de tre barna Sindre Ertvaag, Silje Ertvaag og Stine Ertvaag.

