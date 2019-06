5.000 husstander i Hurum blir bedt om å koke vannet etter funn av E.coli

Innbyggere i Sætre, Holmsbu, Rødtangen og Klokkarstua fikk tilsendt SMS-varsel om å koke vannet etter bakteriefunn ved Sandungen vannverk torsdag ettermiddag.

– Vi tar jevnlig rutineprøver, og da vi oppdaget at det var litt bakterier i vannet, tok vi nye og sendte til analyse, sier kommunikasjonssjef Siw Anett Stråle Enerud i Viva IKS, til VG.

Ordfører: Alvorlig

Til Drammens Tidende opplyser kommunikasjonssjefen at prøvene har gitt utslag på E.coli-bakterier.

Om lag 5.000 husstander i området Holmsbru, Rødtangen, Klokkarstua og Sætre får vann fra Sandungen vannverk.

Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, sier til Drammens Tidende at de tar situasjonen på største alvor.

– Det blir ekstra ille når dette som skjer på Askøy på Vestlandet, skjer samtidig. Derfor er det greit at vi tar alle forholdsregler. Helseavdelingen hos oss har fått ekstra beskjed, og blant annet sykehjemmene er oppmerksomme på at det er funnet et avvik i en vannprøve, forteller Bratlie.

Følger situasjonen

– Nye prøver er tatt og sendt til laboratorium for analyse, og vi venter svar i morgen. Nytt varsel på SMS vil komme så fort vi får svar på vannanalysen, skriver Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskapet) på sine hjemmesider.

