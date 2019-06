Bergen krever 28 millioner av barnehagekjede

Ved et større økonomisk tilsyn med kjeden avdekket kommunen flere potensielt flere store avvik, melder NRK. Nå krever kommunen at kjeden tilbakebetaler 28 millioner kroner som kjeden har fått utbetalt de siste fire årene.

– Når vi har gått gjennom regnskapene, ser vi at utgiftene deres til drift er høyere enn det vi har når vi sammenligner med våre barnehager, sier kommunaldirektør for barnehage i Bergen, Trine Samuelsberg, til kanalen.

Overrasket styreleder

Til NTB sier styreleder Jan Dagfinn Midtun i Akasia at selskapet fikk tilsendt kommunens rapport tirsdag kveld.

– Vi har vært kjent med at det har vært et økonomisk tilsyn, men mye av dette hadde ikke vi noen formening om. Vi har ikke tenkt at det sto slik til, og er selvsagt overrasket, sier Midttun.

Selskapet har fått frist til 30. august til å gå gjennom kommunene funn, og vurdere om de har synspunkter og innvendinger.

– Det er selvsagt slik at om det er påviselige feil og mangler, så ønsker vi å rette opp i det.

Direktør sa opp

Fredag sa administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen opp sin stilling i Akasia etter det som Bergens Tidende omtalte som uenigheter med styret. Ifølge Midtun har ikke dette noen sammenheng med kommunens gjennomgang av økonomien.

– Det er ikke kjent for meg. Siste henvendelse fra kommunen var i januar, og dette kunne ha kommet på flere tidspunkter. Fra styrets ståsted ser jeg ingen sammenheng, sier han.

Barnehagekjeden driver totalt 18 barnehager i Bergen, og er en del av Akasia-kjeden som leverer en rekke tjenester til kommunen. Akasia-barnehagene er eid av de 25 sognene i Bergen kirkelige fellesråd.

(©NTB)