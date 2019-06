DNB fortsatt på gjerdet

Det ble nylig kjent at Storebrand har besluttet å gi KLP konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon. DNB Livsforsikring har tidligere flagget at også de ønsker å gjeninntre i dette markedet, men comebacket lar vente på seg.

– Det er ikke utelukket å gå inn igjen en dag, men vi har ingen forretningsplan for det i dag, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør for DNB Livsforsikring.