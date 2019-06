Ettåring i Askøy døde av blodforgiftning

I en pressemelding fra Vest politidistrikt heter det at det er påvist både streptokokker gruppe A og campylobacter jejuni. Samme type campylobacter er påvist hos andre pasienter fra Askøy som har vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

Samtidig konkluderes det med at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobacter har medført blodforgiftning, men disse bakteriene kan føre til et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon.

Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten, opplyser politiet.

Farlig kombinasjon

Dødsfallet skyldes derfor trolig ikke kun drikkevannet, men kombinasjonen av de to bakterietypene.

Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand. Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig, kan ha hatt betydning for dødsfallet, skriver politiet i pressemeldingen.

I obduksjonsrapporten heter det også at streptokokkinfeksjonen hos ettåringen ikke har noen kobling til drikkevannet, og at det faktum at E.coli er påvist i drikkevannet, tyder på at drikkevannet er forurenset, men at dette ikke har hatt betydning for dødsårsaken i dette tilfellet.

Ettåringens tarminfeksjon og campylobactersmitte kan trolig kobles til drikkevannet, men drikkevannet må analyseres nærmere før man kan fastslå at campylobacterbakterien i drikkevannet er av samme type som de som ble funnet hos ettåringen.

– Den midlertidige rapporten gir oss en del svar, men ikke alle svar. Jeg har ikke noe å tilføye til politiets pressemelding nå. Familien gir uttrykk for at de ønsker fred og ro i denne vanskelige tiden, sier Kjetil Ottesen, foreldrenes bistandsadvokat, til Bergensavisen.

Smitte fra dyr

Søndag opplyste kommunen at vannprøvene viste at smitten kommer fra dyr, ikke mennesker, men det er for tidlig å si hva slags dyr det dreier seg om. Ved tidligere utbrudd av denne typen andre steder har kilden vært avføring fra fugl, ifølge kommunen.

Nå er planen å tømme høydebassenget på Øvre Kleppe for deretter å gjøre undersøkelser av eventuelle sprekker.

– Vi må sørge for at det som aldri skulle ha skjedd, aldri må skje igjen. Vi skal aldri glemme det som har skjedd og i framtiden levere sikkert, godt og trygt drikkevann, sier varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune til NRK.

Totalt har 71 personer fra Askøy vært innlagt på sykehus etter å ha blitt dårlige av drikkevannet, 56 av disse er voksne, 15 barn.

I alt beregnes det at over 2.000 innbyggere er blitt rammet, mens 176 pasienter fra kommunen har testet positivt for campylobacter.