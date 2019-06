Færre over 80 år får omsorgstjenester

Antall eldre over 80 år økte med vel 3.200 personer i fjor. Likevel var det færre personer over 80 år som mottok kommunale omsorgstjenester i 2018 enn 2017. Nedgangen gjelder både for hjemmetjenester og institusjonstjenester. Bare for aktiviserings- og servicetjenester ble det flere brukere i denne aldersgruppen.

Det viser nye Kostra-tall for helse- og omsorgstjenestene, som Statistisk sentralbyrå har publisert i dag.