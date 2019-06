Hedmark fylkeskommune erklærer klimakrise

Fylkesrådet begrunner kriseerklæringen med at de mener klimasaken er vår tids største utfordring, og at noe må gjøres, skriver Ringsaker Blad.

– Det må tas grep for å sikre at vi skaper flere grønne arbeiderplasser som kan erstatte inntektene fra oljeøkonomien. Det krever en langt mer offensiv politikk enn det vi ser fra regjeringen per dags dato, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) i en pressemelding.

I mai erklærte Storbritannia og Irland klimakrise, og tilsvarende erklæringer har kommet i Sveits og Canada. I Norge har det vært underskriftskampanjer for å få Stortinget og lokale myndigheter til å gjøre det samme.

I tillegg har SV foreslått at også Stortinget i Norge skal erklære at klimaendringene har ført landet ut i en nasjonal nødsituasjon.

6. juni vil også Miljøpartiet De Grønne (MDG) be om at det vedtas nasjonal klimakrise i Norge. Kriseerklæringene har fått kritikk for først og fremst å være symbolpolitikk.

(©NTB)