Innovasjonspris til Trondheim

Innovasjonsprisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I tillegg til heder og ære, består prisen av 500.000 kroner.

– Trondheim er en verdig vinner. Jeg er spesielt imponert over jobben de har gjort for å få ledelsen i organisasjonen til å jobbe målrettet med innovasjon og for måten de samarbeider med universitetet på, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo i en pressemelding.