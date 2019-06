Kvam blir trolig ny rådmann i Hamar

Kvam kom inn som søker på oppløpssiden, etter at Hamar hadde utlyst stillingen to ganger – og endog utsatt den siste søknadsfristen.

Christl Kvam er i dag statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet for Høyre. Hun var fylkesmann i Oppland fra 1. januar 2015 til januar 2016. Hun har tidligere vært direktør for NHO Innlandet, vært leder for Akademikerne og jobbet som personalsjef i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik og Lillehammer kunnskapspark. Kvam er utdannet sykepleier og siviløkonom.