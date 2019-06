Sp går forbi Ap i Troms og Finnmark

Måling i Troms og Finnmark InFacts måling for NRK, Nordlys og iFinnmark. Samlet resultat for Troms og Finnmark, med endring fratilsvarende måling i mars: Ap 21,1 (- 3,9)

Frp 12,5 (- 1,3)

Høyre 13,6 (- 1,5)

KrF 2,9 (- 0,3)

MDG 4,6 (+ 2,4)

Rødt 4,9 (-)

Sp 21,8 (- 0,3)

SV 11,2 (+ 1,4)

Venstre 1,7 (-0,6)

Andre 5,5 (+ 4) Blant “andre” er bompengelisten. Nesten 2.000 personer har deltatt i målingen. Feilmarginen er +/-3,1 prosent.

Arbeiderpartiet har i mange tiår vært det dominerende partiet i Nord-Norge. I en ny måling InFact har gjort for NRK, Nordlys og iFinnmark går Senterpartiet forbi Ap med noen tideler og er det største partiet i de to nordligste fylkene – to og en halv måned før valget. Velgerne er blitt spurt hva de ville stemt hvis det var fylkestingsvalg.

Sp går tilbake 0,3 prosentpoeng fra målingen i mars og får støtte fra 21,8 prosent av velgerne. Men Ap går mye mer tilbake, med 3,9 prosentpoeng til 21,1 prosent.

Sp er størst i både Troms og Finnmark. Aps fall er størst i Finnmark, hvor partiet halveres fra 46 prosent i 2015 til 23,9 prosent i denne målingen.

Ber Støre reversere

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) mener Aps fall skyldes regionreformen. I fylkestinget sto Ap lenge sammen med motstanderne av sammenslåing med Troms, men etter at Stortinget flere ganger avviste å reversere sammenslåingen, gikk flertallet i Finnmark Ap inn for å oppnevne medlemmer til fellesnemnda og starte prosessen. Vassvik, som ikke tar gjenvalg til fylkestinget, tilhørte mindretallet.

Nå utfordrer hun Ap-leder Jonas Gahr Støre til å være «ekstremt tydelig» på at sammenslåingen blir reversert dersom Ap kommer i regjering fra 2021, slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har sagt.

– Støre leser også meningsmålingene. Det å gå fra 46 prosents oppslutning til under 24 er veldig dramatisk. Det bør partiledelsen også ta inn over seg, og fronte en politikk som gir andre tall fremover, sier Vassvik til NRK.

På Troms og Finnmark Aps programmøte i mars åpnet Støre for å reversere sammenslåingen hvis det blir ny regjering i 2021 og hvis fylket selv ønsker det. Aps fylkeslag har programfestet ønske om reversering.

Sp jubler

Sp er selvsagt godt fornøyd med oppslutningen, men listetopp til fylkestinget Ivar B. Prestbakmo prøver å ta det ned. Han minner om at dette bare er en måling og at det ennå er et par måneder til valget.

Til NRK forklarer han Sps oppslutning slik:

– Dette handler nok om at samfunnet sentraliseres, at folk ikke blir hørt og at man bygger ned tjenester der folk bor, sier han.