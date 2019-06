Ny rådmann ønsker å skape ro i Kongsvinger

– Jeg har fått med meg den uroen som her vært i kommunen den siste tiden, men det skremmer meg ikke. Dette er ting vi skal få løst opp i. Vi må jobbe sammen og se framover, sier ny rådmann i Kongsvinger, Lars Andreas Uglem.

Det har vært en urolig vår for Kongsvinger kommune. Rett før påske sendte 27 mellomledere et brev til ordføreren og gruppelederne i kommunestyret, der de varslet om at rådmannen og kommunalsjef for oppvekst hadde trakassert ansatte over tid. I brevet krevde de at rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef Kjersti Vevstad ble fjernet umiddelbart.