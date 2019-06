70 prosent subsidierer byggesaksgebyrer

Oslo Economics har på oppdrag fra KS sett på årsaker til forskjeller i plan- og byggesaksgebyrer. Rapporten viser at nivået er forholdsvis jevnt i Kommune-Norge, men noen kommuner bidrar til markante ytterpunkter. For eksempel betaler du ingenting i saksbehandlingsgebyr i Vinje for å oppføre en enebolig, mens du i en annen kommune risikerer å måtte betale mer enn 40.000 kroner.

– Grunnen til at vi ønsket å få utarbeidet en slik rapport, er oppslagene vi med jevne mellomrom får om enorme forskjellen i plan- og byggesaksgebyrer i kommunene. Vi ønsket å dokumentere hvor store disse forskjellene egentlig er. Og ikke minst hva som er årsakene til forskjellen, sier Helge Eide, interessepolitisk direktør i KS.