Omfattende mobbesak preger Drangedal

– Det er sterke historier som blir fortalt, og vi legger ikke skjul på at omfanget av denne saken er skremmende. Denne saken er tøff for både de tidligere elevene og for lærene, sier kommunalsjef for kunnskap, mangfold og kultur Erling Laland.

Det var Drangedalsposten som først omtalte at ni tidligere skoleelever i Drangedal vurderer å gå til søksmål mot kommunen etter å ha opplevd gjentakende og daglig mobbing på skolen over en lengre tidsperiode. Advokat Vibeke Hein Bæra representerer de tidligere elevene, og etter at saken ble omtalt i lokalpressen, har advokaten mottatt henvendelser fra nesten 50 tidligere elever som forteller om lignende mobbehistorier.