Ordfører vil bli rådmann i nabokommunen

Aarbu er en av søkerne som sto oppført som unntatt offentlighet i den første søkerlista Kommunal Rapport fikk oversendt fra Marker kommune. Etter en ny vurdering har Marker frigitt to av tidligere seks hemmeligholdte navn.

– Vi hadde et møte der vi gikk gjennom ønskene om unntak fra offentlighet. Da ringte vi og sa at vi ikke syntes grunnen var god nok. Derfor er det to nye navn der, sier ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen (Ap).