Oslo utfordrer andre til å bli EU-miljøby

Halvveis ut i året som Europeisk miljøhovedstad er ikke prosjektlederen i Oslo i tvil om at hun vil anbefale andre norske byer å melde seg på de to konkurransene EU har for grønne byer.

– Det er en veldig god anledning til selv å gå gjennom hele kommunens miljø- og klimaarbeid og til å få en kvalifisert ekstern vurdering. Tittelen gir store muligheter til å engasjere ansatte, innbyggere, bedrifter, forskere og organisasjoner til felles miljøinnsats, sier Trosdahl.