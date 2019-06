Politiet etterforsker Askøy kommune i vannsmitte-saken

* Alarmen gikk torsdag i forrige uke etter at mange i Askøy kommune var blitt syke. I alt beregnes det at over 2.000 innbyggere er blitt rammet.

* I alt har 62 personer vært innlagt på Haukeland sykehus. 15 av disse har vært barn.

* Det ble påvist store konsentrasjoner av E.coli-bakterier i et høydebasseng på Øvre Klepp i Askøy. Dette kan være et tegn på at vannet er forurenset av andre bakterier.

* Det er ikke utelukket at det kan være andre smittekilder.

* Haukeland sykehus har identifisert bakterien Campolybacter som årsaken til sykdomsutbruddet.

* Den samme bakterien ble tirsdag funnet i flere vannprøver fra Kleppe vannverk på Askøy.

* En ett år gammel gutt døde onsdag i forrige uke av tarminfeksjon. Det er ennå ikke klart om dødsfallet har forbindelse med Campolybacter-utbruddet.

* Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom. Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.