Avholdt dialogmøte uten å fortelle hva det handlet om

I november i fjor påla Fylkesmannen kommunen å offentliggjøre notater og møtereferat fra fjorårets såkalte dialogseminar etter en klage fra hedalen.no. Likevel:

Kommunestyret i Sør-Aurdal avholdt dialogmøte og etterfølgende kommunestyremøte 13. juni. At det tre timer lange dialogmøtet handlet om kommunens økonomiske utfordringer, framgikk ikke av den offentlige møteinnkallingen eller av protokollen, som er lagt ut på kommunens hjemmeside i etterkant. I protokollen står det bare at det ble avholdt et dialogmøte i forkant av kommunestyremøtet.