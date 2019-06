Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr

Seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved Haukeland universitetssjukehus opplyser til NRK at ni personer har fått påvist bakterien siden fredag ettermiddag.

Kommunen opplyser søndag at prøvesvar viser at smitten kommer fra dyr, ikke mennesker, men det er for tidlig å si hva slags dyr det dreier seg om. Ved tidligere utbrudd av denne typen andre steder har kilden vært avføring fra fugl, ifølge kommunen

– Det vi ser er at det er mest sannsynlig avføring fra utsiden. Regn tar med seg avføring slik at infisert regnvann trenger inn i dette høydebassenget. Planen er å tømme høydebassenget for å gjøre undersøkelser av sprekker, men det må vi avklare med blant annet politi og Mattilsynet om de har tatt de prøver de trenger, sier varaordfører Bård Espelid.

Færre til sykehus

Om lag 2.000 innbyggere i Askøy er blitt syke etter at det ble funnet store konsentrasjoner av tarmbakterier i et høydebasseng på Øvre Kleppe i kommunen. Minst 65 av dem har vært innlagt på sykehus.

Drikkevannsskandalen har pågått i flere uker, men lørdag opplyste varaordføreren at antallet askøyværinger som antas å ha blitt syke i forbindelse med smitten i vannet, har gått ned. Fra lørdag morgen til søndag morgen har tre personer blitt henvist til sykehus.

Espelid sier tiltakene de har satt i verk, høy klorering av vannet og koketiltak – samt at folk holder seg unna vannet – har hatt en gunstig effekt.

Men det er fortsatt veldig høy E. coli-aktivitet i høydebassenget, og varaordføreren understreker at det fortsatt er tilførsel av bakterier til bassenget.

Ettåring døde

Den ett år gamle gutten fra Askøy som døde forrige uke, var smittet av tarmbakterien Campylobacter. Det bekreftet fylkeslegen i Vestland overfor Bergens Tidende fredag.

Det er fortsatt ikke kjent hva som var årsaken til at gutten døde.

En foreløpig obduksjonsrapport om ettåringen var klar før helgen. Politiet har gått gjennom rapporten med barnets foreldre, og vil mandag offentliggjøre resultatet i rapporten, opplyser Vest politidistrikt søndag.

Fylkeslegen åpnet tilsyn som følge av dødsfallet. Det jobbes nå med å hente inn opplysninger i saken, blant annet om ettåringens helsetilstand før han ble syk.

Flere uker til vannet er friskmeldt

Og selv om man nå kan være nær et svar på hva som er smittekilden, må Askøyværingene fortsatt være innstilt på å koke vannet sitt.

– Det vi er gått ut med, er at dette gjelder i alle fall i fem-seks uker til, sier varaordfører Bård Espelid til Bergens Tidende.

Selv er han ikke blitt syk, til tross for at han bor i det berørte området. Han sier til NTB at han håper forskning og rapporter om det som har skjedd, kan bli til nytte for samfunnet fremover.

Listhaug-besøk

Torsdag ble det kjent at en 72 år gammel kvinne fra Askøy er død. Kvinnen ble innlagt med mage- og tarmsymptomer, og har fått påvist smitte av Campylobacter-bakterien.

Kvinnen hadde alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Også i dette tilfellet har fylkeslegen åpnet tilsyn.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) skal mandag besøke Askøy for å få en redegjørelse av kommunen om smitteutbruddet.

Listhaug har sagt at hun vil iverksette en landsomfattende kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner.

