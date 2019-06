Solberg vil lytte både til bompengemotstandere og klimaungdom

Selv med et bakteppe der alle de fire regjeringspartiene daler på målingene, og det er intern strid om bompenger, byvekstavtaler, abort og pelsdyr, mener statsministeren at regjeringen har lagt bak seg et godt halvår.

– Samarbeidsklimaet i regjeringen er svært godt, og aktiviteten denne våren viser at regjeringen holder et høyt tempo, sa statsministeren.

Hun mener også makrotallene viser at landet er på rett vei, med en synkende ledighet og økt vekst i bedriftene.

Krevende forhandlinger

Den uavklarte bompengesituasjonen ble et hovedtema under den halvårlige oppsummeringen. Fremskrittspartiet har framsatt seks bompengekrav, som er krevende for særlig Venstre og Kristelig Folkeparti i regjeringen. Frp krever blant annet at man skal gå bort fra målet om null vekst i biltrafikken i byområdene, og at man skal stanse alle nye byvekstavtaler og kutte kostnadene i de eksisterende. Regjeringspartiene har i flere uker forhandlet om kravene og få opplysninger har lekket ut.

Solberg sier det fremdeles er for tidlig å gi noen løypemeldinger fra samtalene. Hun medgikk at forhandlingene er tøffe, men sier partiene har et godt samarbeidsklima.

– Jeg kan avsløre at vi snakker sammen for å finne løsninger, for jeg mener løsninger finnes, sier Solberg.

Mens Venstre står steilt mot Frps krav om å endre nullvekstmålet, sier Solberg at Granavolden-plattformen åpner for å videreutvikle nullvekstmålet.

– Det skyldes jo nettopp den situasjonen vi har sett en del steder, at elbilene telles med, og det føles litt urimelig når hensikten er løst, uttalte Solberg.

Hun var samtidig klar på at hun og Høyre er for byvekstpakker, men at det er viktig å få ned kostnadene.

Vil gi til begge sider

I talen lovet hun både bompengemotstanderne og vårens mange klimademonstrerende ungdommene at hun lyttet til dem begge.

Til de klimastreikende ungdommene sa hun:

– Siden regjeringsskiftet i 2013 har utslippene gått ned, og de skal ytterligere ned i årene som kommer. Vi hører dere og skal gjøre mer, sa Solberg.

Til bompengemotstanderne understreket Solberg at regjeringen tar signalet om at folk synes skatter og avgifter har blitt for høye, særlig for å reise i hverdagen.

Solberg fikk også mange spørsmål om den stadig dårligere oppslutningen om regjeringspartiene. Den har falt konstant siden oktober i fjor.

Hvis det var valg i dag, ville regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF samlet fått skarve 38,6 prosent av stemmene og 64 mandater på Stortinget, ifølge Poll of polls’ gjennomsnitt av meningsmålingene i juni. Flertall krever 85 representanter. Solberg sier partiene nå må brette opp ermene og dra ut og snakke politikk for å klare å snu trenden.

