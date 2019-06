Store forskjeller i kommunale helse- og omsorgstjenester

Det kommer fram i kartleggingen Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten, som Helsedirektoratet publiserte 20. juni.

Blant funnene er:

46,1 prosent av sykehjemsbeboerne på landsbasis fikk ernæringsoppfølging i fjor. Oslo ligger på topp med en dekning på 79,9 prosent, mens kun 28,8 av sykehjemsbeboerne i Finnmark fikk det samme.

54,4 prosent av eldre beboere på langtidsopphold på institusjon fikk legemiddelgjennomgang i fjor. Oslo hadde høyest andel med 88 prosent. Troms lå dårligst an med 33,9 prosent.

46,7 prosent av sykehjemsbeboere ble vurdert av tannhelsepersonell i fjor. Oslo hadde høyest andel, med 72,7 prosent. Finnmark hadde lavest andel, med 32,3 prosent.

– Det er et generelt trekk i tallene at vi ser for stor variasjon og ulikhet i kvalitet på de kommunale tjenestetilbudene. Alle innbyggere har samme krav på helse og omsorgstjeneste uansett hvor de bor i landet. Helsemyndighetene og kommunene må se nærmere på hva ulikhetene skyldes og gjøre noe med det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Svak økning

De nasjonale tallene viser at både andelen sykehjemsbeboere som fikk ernæringsoppfølging, andelen som fikk legemiddelgjennomgang og andelen som ble vurdert av tannhelsepersonell har økt med noen prosentpoeng fra 2017 til 2018.

– Tallene viser at man beveger seg i riktig retning, men det er alt for stor variasjon i kvaliteten på tjenestetilbudene i de kommunale sykehjemmene landet over. De som er innlagt i sykehjem, er svake og sårbare grupper som vi har et særlig ansvar for å ta vare på, og det ansvaret må alle landets kommuner ta innover seg og etterleve, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet fremhever at arbeidet rettet mot antibiotikaresistente bakterier går i riktig retning. De siste fem årene har det blitt skrevet ut 72 færre resepter per 1.000 innbyggere.