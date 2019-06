Stort etterslep på vedlikehold ved vann- og avløpsanlegg

Det viser en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som Aftenposten har fått tilgang til. Rapporten anslår at det vil ta 150 år før alle Norges vannrør er fornyet, gitt dagens utskiftningstempo, skriver avisen.

– Vi er bekymret for drikkevannskvaliteten i fremtiden, sier administrerende direktør Karina Kaupang i Mattilsynet.

Nordmenn flest tar for gitt at vannet som renner fra springen, skal være trygt og rent. Men smitteutbruddet på Askøy har reist nye spørsmål om vannkvaliteten i landet.

Her er rørene eldst

De endelige Kostra-tallene for 2018 viser at andelen fornyet kommunalt ledningsnett i de tre siste årene er på 0,64 prosent. Best ut kommer Troms-kommunen Skånland, der andelen er 22 prosent.

RIF-rapporten viser at det er Oslo, Østfold og Hordaland som har flest gamle rør.

– Vi har mye trøbbel med rør som er lagt like etter krigen, sier seksjonsleder for vanndistribusjon Lars Wermskog i Vann- og avløpsetaten.

- Kommunenes ansvar

Mens SV-leder Audun Lysbakken har tatt til orde for innføring av en nasjonal vannpolitikk, poengterer folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) at oppgradering av vann- og avløp er kommunenes ansvar.

