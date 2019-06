Trøndelag erklærer klimakrise

Fylkestinget erklærte miljø- og klimakrise mot Pensjonistpartiets ene stemme torsdag, skriver Adresseavisen. Forslaget kom fra Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier at de erklærer klimakrise fordi det er krise. Han advarer imidlertid mot å la klimakrisen bli en moralsk konkurranse om å være best. Vedtaket fra Trøndelag kommer dagen etter at Kongsberg kommune erklærte «klimatisk nødsituasjon».

– Vi oppstår ingenting ved å stå på dekk og skrike og skråle, sier Sandvik og vil ha politiske tiltak med stor støtte blant folk.

Han sier også at han er redd for motreaksjoner dersom folk blir plaget med for eksempel høye bompenger som følges urettferdig.

I mai erklærte Storbritannia og Irland klimakrise, og tilsvarende erklæringer har kommet i Sveits og Canada. I Norge har det vært underskriftskampanjer for å få Stortinget og lokale myndigheter til å gjøre det samme.

