Utvalg foreslår flere tiltak for livslang læring

Utvalget, ledet av seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret, overleverte tirsdag sin rapport Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Her foreslår det en rekke tiltak for å styrke utdanningstilbudet på områder definert ut fra arbeidslivets behov, å bedre kvaliteten på tilbudet, samt å gi flere tilgang til utdanning og opplæring. Utvalget vil også øke det regionale ansvaret for utdanningen.

Vil endre Lånekassa

Et av forslagene er å endre reglene for støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Utvalget mener at Lånekassa i dag er mer tilpasset ordinære førstegangsstudenter, noe som passer dårlig med ønsket om livslang læring.

Markussen-utvalget foreslår derfor å innføre muligheten for et ekstralån for personer over 30 år, samt å utvide lånemuligheten for dem over 45 år. Det foreslår også å fjerne regelen om at man må gjennomføre utdanningen over minst et semester, og å gi støtte også til dem som studerer i mindre enn 50 prosent av tiden. I rapporten foreslås det også at regelen om at man maksimalt kan få lån over åtte år fjernes og erstattes av et samlet maksimumsbeløp.

Arbeidsløse og sykmeldte

Utvalget peker også på at reglene per i dag er slik at det kun gis støtte til formell utdanning. Det mener det bør åpnes for at også kan få støtte til deltakelse hos godkjente tilbydere av ikke-formell opplæring.

Markussen-utvalget vil også forenkle og øke mulighetene til å ta utdanning mens man får dagpenger eller er sykmeldt. De mener at dagens regler er for restriktive og foreslår at utdanningsmulighetene for arbeidsledige forbedres.

Utvalget mener også at studenter uten formell studiekompetanse skal kunne avlegge eksamen og oppnå studiepoeng innen høyere utdanning.

Eget program for arbeidslivet

Utvalget foreslår videre å opprette et nytt program, Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging. Hensikten er å få en forsterket satsing på livslang læring hvor arbeidslivets behov er utgangspunktet.

