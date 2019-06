Varaordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert

Tirsdag formiddag var fem voksne og ett barn innlagt på Haukeland universitetssjukehus i Bergen, ifølge sykehuset.

To av de seks har ankommet de siste dagene, men tallene fra sykehuset og legevakten tyder på en nedgang i antall smittetilfeller.

Ifølge NRK har kun én person med symptomer på campylobacter-smitte vært til konsultasjon på legevakten, mens fem har fått råd på telefon.

– Dette viser at antallet som blir syke av smitten er kraftig redusert, sier varaordfører Bård Espelid til NRK.

Smitte fra avføring

Han viser til at de siste vannprøvene også er av positiv art da antallet bakterier i høydebassenget har gått dramatisk ned. Ifølge Espelid styrker dette teorien om at smitten har kommet inn via overflatevann.

Søndag opplyste kommunen at prøvesvar viser at smitten kommer fra dyr, og at det mest sannsynlig er avføring som har blitt fraktet inn i høydebassenget med regnvann.

De siste ukene har over 2.000 askøyværinger blitt syke av drikkevannet. Totalt 76 personer har blitt så dårlige at de måtte legges inn på sykehus.

