Varsler gjennomgang av hele Askøys vannsystem

– Vi er nødt til å få fakta på bordet. Jeg tror vi skal se på hele vannsystemet på Askøy for å være sikker på at vi ikke havner i en slik situasjon igjen, sier Elsa Benjaminsen (Ap) til NRK.

Det er 176 km med vannrør som forsyner nesten 30.000 innbyggere med vann, viser kommunens egne tall.

Formannskapet har vedtatt enstemmig å gi ordfører Terje Mathiassen (Ap) fullmakt til å lage en fremdriftsplan for en uavhengig gransking av smitteutbruddet. Denne skal legges fram i et ekstraordinært kommunestyre i august.

– Det var et voldsomt press fra første stund, sa varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) til kommunens fremste politikere i formannskapet.

– Vi skal ikke sette på vannet igjen før vi er 100 prosent trygge på at det er sikkert og trygt å drikke.

Dermed vil kommunen trolig opprettholde kokevarselet i mange uker fremover.

Søndag opplyste kommunen at prøvesvar viser at smitten kommer fra dyr, og at det mest sannsynlig er avføring som har blitt fraktet inn i høydebassenget med regnvann.

De siste ukene har over 2.000 askøyværinger blitt syke av drikkevannet. Totalt 76 personer har blitt så dårlige at de måtte legges inn på sykehus. I tillegg etterforskes det om dødsfallet til en ettåring og en kvinne (72) kan knyttes til utbruddet.

Tidligere ordfører og nåværende ordførerkandidat for Høyre, Siv Høgtun, ble selv syk av smitteutbruddet. Nå advarer hun mot å slå politisk mynt på vannsaken.

– Dette har gjort noe med mange. Nå blir det utrolig viktig at vi fortsetter å være åpen i vår informasjon, at vi fortsatt deler og får en uavhengig rapport av hva som har skjedd. Det er kun brede politiske løsninger og vedtak som kan føre fram at vi gjenreiser tilliten til innbyggerne, sier Høgtun.

(©NTB)